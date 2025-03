PM participa de palestra sobre violência doméstica em Afonso Cláudio

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, a Escola de Ensino Médio de Afonso Cláudio, em parceria com a Polícia Militar e o Núcleo Margaridas, promoveu nos dias 10 e 12 de março uma série de palestras sobre violência contra a mulher. A iniciativa teve como objetivo conscientizar, prevenir e combater essa grave violação dos direitos humanos.

A atividade foi conduzida pelas professoras Lucimar Ramos e Débora Caetano, com a participação dos estudantes da disciplina Projeto de Vida, proporcionando um espaço de aprendizado e reflexão sobre um tema essencial para a sociedade. Durante o encontro, os policiais compartilharam informações fundamentais sobre como identificar, denunciar e enfrentar situações de violência, reforçando o papel de cada cidadão na construção de um ambiente mais seguro e respeitoso para todas as mulheres.

Os alunos demonstraram grande interesse e engajamento, participando ativamente com perguntas e reflexões. Muitos se sentiram inspirados pelo trabalho da Polícia Militar, manifestando o desejo de seguir carreira na área e contribuir para a segurança e o bem-estar da comunidade.

A estudante da turma de Informática destacou a importância do evento, ressaltando que “as pessoas precisam entender que a mulher deve ser tratada com respeito e valorizada na sociedade”. Ela também elogiou a interação entre os policiais e os alunos, considerando a experiência enriquecedora e motivadora. A palestra reafirmou o compromisso da escola em formar cidadãos conscientes e comprometidos com a justiça e a igualdade.

