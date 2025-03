Polícia Ambiental flagra irregularidades em obra e embarga área no Sul

Uma operação de fiscalização ambiental realizada pelo Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) identificou graves irregularidades em uma obra localizada no distrito de Garrafão, em Santa Maria de Jetibá. A ação foi motivada por uma denúncia anônima recebida pelo disque-denúncia 181, que apontava o uso indevido de uma retroescavadeira para a construção de um galpão sem a devida autorização.

Licença ambiental

Durante a vistoria, os agentes constataram que a obra extrapolava os limites estabelecidos na licença ambiental, colocando em risco o equilíbrio ecológico da região. Entre as infrações identificadas, chamou a atenção o avanço do terreno sobre áreas protegidas, com taludes que ultrapassavam seis metros de altura, ameaçando o curso de um córrego próximo e favorecendo processos de assoreamento.

Outro fator preocupante foi a supressão ilegal de vegetação nativa da Mata Atlântica, incluindo parte de uma área de Reserva Legal em estágio inicial de regeneração. Além disso, a fiscalização revelou que o acompanhamento técnico da obra havia sido interrompido, agravando ainda mais a situação.

Área foi embargada

Diante das irregularidades, a área foi embargada e o responsável pela obra notificado. O caso foi encaminhado ao Ministério Público e à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que deverão tomar as medidas cabíveis.

A fiscalização reforça a importância da denúncia popular na proteção ambiental e o compromisso das autoridades na preservação dos recursos naturais.

