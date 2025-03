Polícia Civil prende homem investigado por homicídio em Baixo Guandu

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Baixo Guandu, com o apoio da Polícia Militar (PM), deflagrou uma operação policial nessa segunda-feira (17), que resultou na prisão de um homem de 34 anos, investigado pelo crime de homicídio qualificado ocorrido em 2023, no município.

As equipes se dirigiram ao bairro Rosário II, em Baixo Guandu, onde localizaram o endereço do alvo. Além do cumprimento do mandado de prisão, também foi executado um mandado de busca e apreensão, resultando na apreensão de uma garrafa plástica contendo 24 gramas de maconha em posse do suspeito.

Após os procedimentos de praxe, o conduzido foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Leia também: PM participa de palestra sobre violência doméstica em Afonso Cláudio