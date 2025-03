Polícia Civil prende suspeito de feminicídio em Piúma; entenda

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) prendeu, nesta segunda-feira (17), um homem de 37 anos, suspeito de envolvimento no feminicídio de Vanessa Santos de Sousa, de 34 anos. O crime ocorreu na noite do dia 19 de fevereiro, no bairro Céu Azul, em Piúma. A prisão ocorreu no mesmo local do crime.

Na data do fato, policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de homicídio por arma de fogo em uma residência, no bairro Céu Azul, em Piúma. No local, a vítima foi encontrada sem vida, com três perfurações causadas por disparos de arma de fogo. Cápsulas de munição calibre .380 foram encontradas próximas ao corpo. De acordo com informações de populares, a vítima mantinha um relacionamento conturbado com o suspeito e havia sido ameaçada de morte devido a furtos e roubos na região.

Após as investigações da DP de Piúma, o suspeito foi identificado e solicitada à Justiça a prisão temporária, que foi deferida e cumprida nessa segunda-feira (17). Durante o cumprimento do mandado, o investigado foi localizado em uma rua no bairro Céu Azul, em Piúma, e detido pelos policiais civis. Paralelamente, também foi realizada uma busca na residência da mãe dele, onde foi apreendida uma luneta utilizada em armas de fogo. Nenhum outro item ilícito foi encontrado.

O titular da Delegacia de Polícia (DP) de Piúma, delegado Vitor Alano, informou que, em depoimento, o suspeito negou a autoria do crime, apesar dos indícios reunidos ao longo da investigação. “O investigado alega não ter cometido o crime, contudo, há fortes indícios de sua participação. Dias antes do feminicídio, a Polícia Militar quase o prendeu por porte ilegal de arma de fogo, mas ele conseguiu fugir. Na manhã do dia do crime, ele espancou a vítima, chegando a quebrar um de seus dentes. Além disso, há registros de diversas ocorrências de violência doméstica contra outras mulheres. Infelizmente, a vítima nunca procurou a polícia para denunciar as agressões”, explicou.

“Outro ponto que chama atenção na investigação é que ele obrigava a vítima a cometer furtos para sustentar o próprio vício em drogas. Quando ela se recusava, era brutalmente agredida. Esses elementos reforçam o histórico de violência do suspeito e sua relação conflituosa com a vítima, fatores que estão sendo analisados no inquérito policial”, disse o delegado Vitor Alano.

O suspeito foi conduzido à unidade policial, onde foram tomadas as providências cabíveis. Posteriormente, foi encaminhado ao presídio. As investigações prosseguem para esclarecer todos os detalhes do crime.

Leia também: Suspeito é preso após tentativa de assalto em Vargem Alta