Polícia Militar apreende drogas em diferentes bairros da Serra

O 6° Batalhão realizou apreensões de entorpecentes em diversas localidades do município de Serra, como resultado da intensificação do patrulhamento nos bairros. As ações ocorreram entre a noite de ontem e a madrugada desta quinta-feira (27).

Em Pitanga, durante patrulhamento, uma equipe da Força Tática avistou um grupo de indivíduos em atitude suspeita. Um deles apresentava um volume incomum na cintura, enquanto outro carregava uma sacola. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos fugiram e, apesar das buscas, não foram localizados. Como havia indícios de tráfico de drogas, os militares iniciaram uma varredura na região. Com o auxílio do cão farejador do K9 do 6° BPM, foram encontrados 427 pinos de cocaína, uma porção não embalada da droga e um carregador de pistola.

Já em Planalto Serrano, durante o policiamento de rotina, os militares observaram indivíduos correndo ao notarem a presença da polícia. Durante a fuga, os suspeitos lançaram uma sacola, que, ao ser verificada, continha 207 pinos de cocaína, 82 buchas de maconha, 80 pedras de crack e 15 frascos de loló. Ninguém foi preso.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia do município.

