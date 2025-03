Polícia Militar recupera veículo roubado em Guaçuí

No início da noite dessa sexta-feira (22), os policiais militares do 3º Batalhão detiveram um homem e recuperaram um veículo com restrição de furto ou roubo, durante cerco policial em Guaçuí.

Por volta das 18h, durante o patrulhamento, os militares foram informados, pelo serviço de inteligência da unidade, que uma Toyota Hilux de cor Prata, com restrição de furto ou roubo, estaria passando pela BR482, em Guaçuí.

Diante das informações, os policiais intensificaram o patrulhamento no bairro Manoel Monteiro Torres, onde veículo foi visto em um posto de combustíveis. Durante a abordagem um homem de 49 anos foi detido no veículo.

O suspeito ainda estava com uma chave de outro veículo, uma Pajero, de cor preta, localizada também no mesmo local, porém o automóvel não apresentava restrições, ficando à disposição da Polícia Civil.

Após o flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre. O veículo foi removido ao pátio do Detran.

