Ponto Belo e Rio Bananal recebem Juizado Itinerante; veja

O ônibus do Juizado Itinerante da Lei Maria da Penha esteve presente em Rio Bananal e Ponto Belo esta semana, promovendo mutirões de direito e cidadania voltados para a comunidade. A ação teve como objetivo divulgar a Lei Maria da Penha e reforçar a luta contra a violência doméstica e familiar contra a mulher, levando orientação jurídica e apoio à população.

Mutirões

Na quinta-feira (27), o ônibus participou do Mutirão Assistência em Ação, realizado na Praça Ana Angélica, no Centro de Ponto Belo, das 8 às 14 horas. Durante o evento, além dos atendimentos psicossociais e orientações a mulheres e familiares, a prefeitura do município e instituições parceiras ofereceram serviços de saúde e cidadania, ampliando o acesso aos direitos da comunidade.

Já na quarta-feira (26), o ônibus esteve em Rio Bananal, estacionado ao lado do CRAS, das 9 às 15 horas, durante o Dia D: Mutirão das Mulheres. A iniciativa, promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais e pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Espírito Santo, contou com o apoio da Prefeitura e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES).

No evento, a juíza da Coordenadoria da Mulher do TJES, Hermínia Azoury, e a diretora de mulheres da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do ES, Fabiana Deluca, participaram de uma entrevista para uma rádio local, discutindo a importância da conscientização sobre a Lei Maria da Penha e os esforços para combater a violência contra a mulher.

