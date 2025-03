Por pouco! PM impede crime em Cachoeiro

Durante patrulhamento preventivo, a Polícia Militar (PM) prendeu, neste domingo (2), dois suspeitos de porte ilegal de arma na região conhecida como “Buraco do Sapo”, em Soturno, distrito de Cachoeiro de Itapemirim. A ação ocorreu após informações sobre disparos de arma de fogo no local.

Segundo a PM, durante as diligências, os militares identificaram uma motocicleta CB 300 vermelha com dois ocupantes em atitude suspeita na rua Custódio Moulais. Na abordagem, houve tentativa de fuga da dupla, mas os militares conseguiram interceptá-los.

A polícia encontrou com um jovem, de 20 anos, um revólver calibre .32, carregado com cinco munições intactas. O condutor da motocicleta, um homem de 39 anos, admitiu que estavam armados com a intenção de atacar um desafeto supostamente envolvido com o tráfico de drogas na região.

Os dois suspeitos foram detidos e encaminhados à Delegacia Regional para as providências legais.

