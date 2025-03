Possível candidatura de Gusttavo Lima à Presidência é ironizada por Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ironizou a possibilidade de o cantor Gusttavo Lima disputar a Presidência da República em 2026. Durante um evento em São Paulo, na última terça-feira (11), Bolsonaro minimizou a relevância do sertanejo no cenário político e disse desconhecê-lo.

“Não conheço (Gusttavo Lima). É um cantor”, afirmou o ex-presidente, em tom de desdém.

Essa não é a primeira vez que Bolsonaro se manifesta sobre o assunto. Em entrevista à CNN Brasil no início do ano, ele já havia descartado a candidatura de Gusttavo Lima ao Planalto, embora reconhecesse sua popularidade. Na ocasião, Bolsonaro sugeriu que o cantor poderia ser um bom nome para o Senado, mas questionou se ele teria maturidade política para disputar a Presidência.

“Conversei com ele um tempo atrás. No dia seguinte, apareceu a candidatura dele para presidente. Então, eu tirei o pé. Ele tem idade e popularidade. É um excelente nome para o Senado, mas, para a Presidência, não sei se está maduro ainda”, declarou.

Desde o início do ano, Gusttavo Lima tem dado sinais de interesse pela política. Recentemente, demonstrou apoio ao governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), a quem chamou de “amigo pessoal”, mas negou que esteja envolvido diretamente com articulações eleitorais.

As especulações sobre sua candidatura ganharam força após Caiado sugerir uma possível chapa conjunta para 2026. Apesar do burburinho, o cantor ainda não se filiou a nenhum partido.

No mesmo dia em que o nome de Gusttavo Lima voltou a ser citado no meio político, ele visitou o empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan e um dos principais apoiadores de Bolsonaro nas eleições de 2022. O encontro aumentou ainda mais as expectativas sobre uma eventual entrada do sertanejo na disputa eleitoral.

