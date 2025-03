STF julga denúncia contra Bolsonaro e aliados em 25 de março

Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), encaminhou para julgamento na Primeira Turma da Corte a denúncia do inquérito que investiga uma tentativa de golpe de Estado. A votação está agendada para o dia 25 de março.

A inclusão do caso na pauta foi feita pelo ministro Cristiano Zanin, presidente do colegiado. Além dele, integram a Primeira Turma os ministros Cármen Lúcia, Flávio Dino e Luiz Fux.

Os magistrados decidirão se aceitam a denúncia, o que abriria uma ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados. O julgamento, no entanto, não analisará o mérito das acusações neste momento. Caso a ação seja instaurada, a fase seguinte do processo incluirá depoimentos de testemunhas e a produção de novas provas.

