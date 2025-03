Prefeito de Alfredo Chaves busca investimentos com governador do ES

O prefeito de Alfredo Chaves, Hugo Luiz, e o vice-prefeito, Cleber Bianchi, estiveram reunidos na última semana com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, em busca de investimentos em saúde e infraestrutura para o município. A agenda também contou com a participação do deputado estadual Vandinho Leite.

Hugo Luiz saiu do encontro otimista e destacou a receptividade do governador às solicitações. “O apoio do Governo do Estado é essencial para podermos avançar em obras e serviços que impactam diretamente a qualidade de vida da nossa população. Fomos muito bem recebidos e estamos confiantes de que teremos boas notícias em breve”, afirmou o prefeito.

Durante a reunião, o governador Renato Casagrande recebeu produtos artesanais de Alfredo Chaves, além de um boné com a estampa do município, simbolizando a valorização das tradições locais.

A Prefeitura segue empenhada em buscar recursos e parcerias para o desenvolvimento de Alfredo Chaves, garantindo melhorias para toda a população.

