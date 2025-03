Prefeito de Iconha, Gedson Paulino, estará no podcast Jogo Aberto (18)

O prefeito de Iconha, Gedson Brandão Paulino (Republicanos), será o convidado do podcast “Jogo Aberto” nesta terça-feira (18). A entrevista, transmitida ao vivo pelo canal do AQUINOTICIAS.COM no YouTube, começará às 14h.

Além de comandar a administração municipal, Paulino também preside o Consórcio Público da Região Polo Sul (CIM POLO SUL). Durante a conversa, os jornalistas Diórgenes Ribeiro e Flávio Cirilo abordarão temas relevantes sobre a gestão em Iconha e os desafios enfrentados pelo consórcio.

Acompanhe a transmissão e fique por dentro das discussões que impactam a região!

