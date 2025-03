Diego Libardi, ex-candidato em Cachoeiro, retorna à gestão Pazolini

O advogado Diego Libardi (Republicanos) está de volta à administração municipal de Vitória. Após ter ocupado o cargo de secretário de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho por cerca de um ano, entre 2023 e 2024, ele reassume uma função na equipe do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos).

Libardi disputou a prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim na última eleição, mas terminou em terceiro lugar, ficando atrás do eleito Theodorico Ferraço (PP) e de Léo Camargo (PL). Agora, retorna à capital capixaba como subsecretário de Qualidade Ambiental e Bem-Estar Animal, na Secretaria de Meio Ambiente. A nomeação foi oficializada na última quinta-feira (13) por Pazolini.

