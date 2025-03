Prefeitura de Cachoeiro comemora Dia da Água com ação no Itabira

Em comemoração ao Dia Mundial da Água, celebrado neste sábado (22), a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim realizou palestra e distribuição de mudas nativas da Mata Atlântica, na comunidade do Itabira. A ação foi realizada na quinta-feira (20), na Fábrica de Doces Rillu Itabira.

Em um primeiro momento, servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb) promoveram a palestra interativa “Água, minha gota de contribuição”.

Além de passarem informações, eles fizeram um diálogo dinâmico para compartilhar contribuições sobre a temática da água e formas de preservação.

Ao final, foram distribuídas 40 mudas frutíferas nativas da Mata Atlântica, que serão replantadas pelos participantes em suas propriedades, com o intuito de enriquecer a flora da região do Monumento Natural do Itabira (Monai) e contribuir para a preservação do Meio Ambiente.

“Nessa gestão, não queremos apostar em ações desconexas, mas em estratégias relevantes, que estejam interligadas e tenham importância, tanto para a proteção ambiental quanto para a qualidade de vida dos cidadãos”, afirmou o secretário municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, Rogério Ribeiro.

Leia também: Agricultores de Alegre recebem cartões do Programa Estadual CDA