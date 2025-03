Prefeitura de Linhares abre processo seletivo; veja detalhes

A Prefeitura de Linhares, por meio da secretaria municipal de Educação (Seme), abrirá na próxima quarta-feira (19), processo seletivo para a contratação para o cargo de Coordenador do Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) no município.

O edital nº 05/2025, publicado hoje, detalha as condições e requisitos para a seleção.

Vaga e Requisitos

O processo seletivo destina-se a uma vaga única para o cargo de Coordenador de Polo UAB. Os candidatos devem ser servidores públicos do município de Linhares, ocupantes do cargo de Professor da Educação Básica I ou II, com provimento efetivo.

Além disso, é necessário possuir diploma de graduação, dedicar no mínimo 20 horas semanais às atividades do polo, e ter no mínimo três anos de experiência como regente de classe na rede pública municipal de ensino de Linhares.

Inscrições

As inscrições serão realizadas exclusivamente online, através do site linhares.sisp.com.br, a partir das 14h do dia 19 de março de 2025 até às 17h do dia 2 de abril de 2025. Os candidatos devem preencher todos os campos previstos no ato da inscrição e anexar a documentação comprobatória exigida.

Processo de Seleção

A seleção será conduzida pela Comissão de Seleção do Processo Seletivo, designada pela SEME, e ocorrerá em duas etapas: verificação dos documentos e análise de pontuação. Em caso de empate, a preferência será dada ao candidato com maior pontuação em títulos de Doutorado, seguido de Mestrado e Pós-Graduação.

Atribuições e Benefícios

O Coordenador de Polo UAB será responsável por apoiar as ações gerenciais da Capes, coordenar atividades administrativas do polo, e promover a integração do polo à comunidade. O cargo não exige dedicação exclusiva, permitindo que o professor continue suas atividades docentes habituais.

A validade do processo seletivo é de cinco anos, e o Coordenador poderá receber bolsa conforme a legislação vigente e regulamentações da DED/CAPES.

Para mais informações, acesse o edital completo no site da Prefeitura de Linhares ou entre em contato com a Secretaria Municipal de Educação.

Contato: Secretaria Municipal de Educação de Linhares Avenida Presidente Costa e Silva, n° 155 – Novo Horizonte Telefone: (27) 3372-6808 Email: [email protected]

