Previsão do tempo em Cachoeiro: veja condições climáticas para hoje

Qual é a previsão do tempo em Cachoeiro hoje? Cachoeiro do Itapemirim terá uma terça-feira (4) de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer, de acordo com a previsão do Climatempo. A temperatura mínima será de 21°C, enquanto a máxima pode chegar a 31°C.

Apesar do tempo firme na maior parte do dia, há 80% de chance de chuva, com um acumulado estimado de 0,3 mm. A madrugada terá muitas nuvens, enquanto a manhã terá sol entre muitas nuvens. Durante a tarde, o sol predominará com poucas formações nubladas, e à noite, o céu seguirá com algumas nuvens.

A umidade do ar variará entre 52% e 98%, e os ventos soprarão na direção sudeste-leste (ESE) a uma velocidade de 9 km/h. Não há previsão de arco-íris.

O sol nasce às 05h42 e se põe às 18h10. A lua estará na fase nova, o que pode aumentar a iluminação natural durante a noite, segundo a previsão do tempo em Cachoeiro hoje.

