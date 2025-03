Proantar: Fest inicia parceria com a Marinha do Brasil

A Fundação Espírito-santense de Tecnologia (FEST) firmou, no dia 18 de março, em Brasília, um compromisso de grande relevância para a pesquisa brasileira na Antártica. O evento contou com a presença do Reitor da UFES, Dr. Eustáquio Vinícius Ribeiro de Castro, do Superintendente da FEST, Armando Biondo Filho, da Gerente de Projetos da FEST, Patrícia Bourguignon, e do SECIRM Contra-Almirante Ricardo Jaques Ferreira da Marinha do Brasil.

O novo projeto, conduzido pela da Fundação Espírito-santense de Tecnologia –FEST, tem como foco o suporte logístico e o fornecimento de insumos essenciais para a manutenção da Estação Antártica Comandante Ferraz. A parceria com a Marinha do Brasil e a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) reforça o papel estratégico da FEST na gestão de projetos de grande escala, consolidando sua posição como uma das principais fundações de apoio à pesquisa no país.

Durante a cerimônia, a Gerente de Projetos da FEST, Patrícia Bourguignon, destacou a importância do momento para a instituição. “À entrada da FEST no PROANTAR abriu a comunidade científica da Universidade, da UFES, a oportunidade de ultrapassar as barreiras nacionais no âmbito científico e tecnológico junto à comunidade acadêmica e ao Estado do Espírito Santo”, afirmou.

Patrícia ainda destaca o orgulho de integrar um programa de tamanha magnitude e impacto. “O PROANTAR não apenas fortalece a ciência brasileira na Antártica, mas também abre novas oportunidades para os pesquisadores do Espírito Santo. Nosso compromisso é garantir a eficiência e a excelência na execução desse projeto”, finalizou.

O Superintendente da FEST, Armando Biondo Filho, enfatizou a importância da assinatura desse projeto para Fundação. “Hoje foi celebrado mais que uma assinatura de um documento. Celebramos uma visão compartilhada de comprometimento, perseverança, determinação com um programa de extrema importância para o País e para o estado em virtude dos desafios no âmbito da geração e difusão do conhecimento científico e tecnológico.”

A assinatura deste projeto representa um marco para a FEST e reafirma seu compromisso com o avanço da ciência e da inovação no Brasil. A fundação segue fortalecendo sua atuação, contribuindo para pesquisas de relevância global e consolidando-se como um pilar fundamental no suporte à produção de conhecimento e desenvolvimento tecnológico.

