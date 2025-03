Prodest recebe visita de estudantes alunos da UVV

O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) recebeu, na manhã desta quinta-feira (27), a visita de alunos dos cursos de Engenharia da Computação da Universidade de Vila Velha (UVV).

Para conhecer os trabalhos desenvolvidos pela autarquia, os estudantes assistiram a um vídeo institucional que apresenta a trajetória e os serviços realizados pelo Instituto. Depois disso, foram detalhadas as ações da Gerência de Plataformas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Geptic) pelo supervisor de Segurança da Informação, Fabio Modenese.

Ele destacou que o Prodest gerencia 280 bancos de dados e mais de 25 mil contas de correio eletrônico. Além disso, explicou o uso de aproximadamente 2.100 máquinas virtuais no Data Center do Estado, situado na sede da autarquia, em Vitória.

O supervisor também citou as soluções e os mecanismos adotados para garantir a segurança das informações hospedadas no Prodest. “Nossa prioridade é manter os dados governamentais com o maior nível de segurança possível. Em razão disso, é fundamental haver uma preocupação diária para evitar qualquer incidente de segurança”, pontuou Modenese.

Tecnologia e sustentabilidade

A segunda parte da visita contou com a apresentação dos serviços da Gerência de Sistemas (Gesit), realizada pelo gerente da área, Alessandro Frizzera. Ele afirmou que a unidade é responsável por administrar 152 sites e 160 sistemas (softwares, APIs, Webservices, entre outros), atendendo a 65 órgãos públicos no Estado.

Além disso, detalhou o funcionamento do Conecta Cidadão, plataforma com informações sobre 585 serviços do Governo do Estado, sendo 344 digitais, 134 parcialmente digitais e 107 presenciais.

O gerente também apresentou vários serviços digitais criados pelo Prodest, como o Agenda ES, o software Seleção Aluno, o sistema E-Flow e a plataforma Social ES -responsável por gerir informações de benefícios concedidos pelo Governo do Estado, como o Cartão Reconstrução e o Vale Gás Capixaba.

Outro destaque da apresentação foi o sistema E-Docs que alia tecnologia e sustentabilidade por tramitar de forma eletrônica os processos e documentos de órgãos do Poder Executivo Estadual.

Os estudantes também receberam informações sobre o sistema de inscrições do Programa Jovens Valores. “Para o profissional de TI entrar no mercado, o estágio é uma boa oportunidade. No Prodest, os estagiários da área técnica têm a oportunidade de obter bastante conhecimento, o que aumenta as chances de conseguir um bom emprego no início de carreira”, enfatizou Frizzera.

ES Digital

O gerente de Infraestrutura de Tecnologia da Informação (Geitic), Eduardo Medeiros Gardioli, e o analista de Tecnologia da Informação (TI) Amaury Constantini Junior destacaram, na parte final da visita, o funcionamento da rede de fibra óptica do Governo do Estado.

Com a Rede ES Digital, municípios do interior do Estado estão conectados a uma estrutura de alta velocidade que contempla hospitais, delegacias, escolas, entre outras repartições estaduais.

Na avaliação do professor Emerson Scheidegger, a visita foi muito importante para os alunos conhecerem melhor a profissão que desejam exercer no futuro. Ele também destacou que a atividade contribuiu para os estudantes terem uma visão mais ampla do papel da TI na sociedade.

O aluno Bernardo Portela Werly disse que ficou bastante satisfeito com a visita, porque as informações sobre os serviços prestados pelo Prodest foram repassadas de maneira muito simples e didática.

