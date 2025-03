Programas de preservação hídrica reforçam a importância do Dia da Água

No Dia Mundial da Água (22 de março), a Simec Cariacica destaca a importância desse recurso natural para a sociedade.



Pertencente ao Grupo Simec no Brasil, um dos maiores fabricantes de aço do mundo, a unidade capixaba atua com sustentabilidade e responsabilidade ambiental, com diversas iniciativas e programas para a preservação da água e redução do desperdício.



Um dos destaques está na reutilização da água no processo produtivo: 99% de toda a água necessária para a transformação da sucata de aço em produtos como barras, perfis e vergalhões é reutilizada, sem a necessidade de uso de água potável.

A água de reuso é empregada também nas iniciativas de controles ambientais, como na umectação diária de vias e pátios por meio de caminhão-pipa, e supressão de poeira em suspensão no pátio de coprodutos e no galpão da Aciaria com o uso de canhão de névoa, equipamento que projeta uma cortina de partículas de água.

Outra iniciativa é o Programa de Monitoramento de Efluentes, responsável pelo acompanhamento e avaliação da influência da atividade siderúrgica nos recursos hídricos do entorno da Simec Cariacica.

Por meio de coletas e análises físico-químicas e microbiológicas, o programa faz a caracterização e controla a qualidade do efluente tratado na Aciaria e na Laminação, garantindo que o que é descartado no recurso hídrico atenda plenamente à legislação.

Desde o ano 2013, a empresa desenvolve o Programa de Monitoramento das Águas Superficiais, que tem como finalidade avaliar a influência da atividade siderúrgica no curso d´água do Rio Marinho.

O monitoramento ocorre em dois pontos e consiste em análises laboratoriais para parâmetros físico-químicos e microbiológicos. As análises confirmam que a água descartada no rio atende aos padrões de qualidade, sem causar impactos ao meio ambiente.

Esse descarte ocorre em períodos de chuvas intensas, quando o volume excede nossa capacidade de captação.

Segundo a Analista de Meio Ambiente da unidade Jandia Reis, a conscientização para o não desperdício de água é também trabalhada pela empresa, com duas frentes de atuação.

Junto aos empregados, a Simec Cariacica desenvolve campanha educativa com dicas, inclusive incentivando que as informações sejam compartilhadas com familiares.

O tema preservação da água é abordado também por meio do programa Alman’Arte, que compreende oficinas lúdicas educativas com alunos de escolas de ensino infantil e fundamental da rede pública de Cariacica.

Leia também: Fiéis celebram o Dia Mundial da Água em Piaçu