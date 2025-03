Projeto social realiza corridas adaptadas e inclusão no Espírito Santo

O gestor comercial da GreenMac Guindastes, Marcos André Alves de Souza, é um entusiasta do esporte e um empresário comprometido com a inclusão social. Assim, a paixão por corridas de longa distância o levou a criar um projeto pessoal voltado para corridas adaptadas, proporcionando para as Pessoas com Deficiência (PcD) a experiência de participar desses eventos.

Em sua jornada, ele envolveu sua equipe e formou o grupo “Corridas da Greennac”, que leva triciclos adaptados para que pessoas com limitação física possam ser parte ativa das provas. O compromisso com a inclusão reflete não apenas em sua vida pessoal, mas também no ambiente corporativo, inspirando os colaboradores e a comunidade ao seu redor.

A primeira experiência de Marcos André com corridas adaptadas foi após a pandemia, quando participou da tradicional Corrida da Garoto, ao lado de Jéssica Stein, uma jovem que perdeu os movimentos das pernas devido a uma infecção na medula. O evento foi marcado por emoção e solidariedade, mobilizando amigos, familiares e até desconhecidos sensibilizados com a causa.

Desde então, o projeto tem crescido, levando alegria e superação a cada edição. “A gente vai passando por cima do pé de todo mundo e ninguém acha ruim, e ainda pedem desculpa por estar atrapalhando. Tem gente que vem de longe para assistir ao parente cadeirante participando para dar apoio. É muito emocionante”, conta Marcos. A cada corrida, novos voluntários se unem ao grupo, fortalecendo ainda mais a iniciativa.

Apesar dos desafios, Marcos André tem conseguido apoio de clientes, fornecedores e amigos para a aquisição dos triciclos adaptados. No entanto, ele destaca a necessidade de maior acessibilidade para atletas PCD de baixa renda, defendendo a isenção nas inscrições para essas provas. “Para participar de todas, o valor fica absurdo. A burocracia é muito grande para os PCDs conseguirem isenção da taxa de inscrição e participar das corridas”, enfatiza. Para Marcos, o esporte é uma ferramenta poderosa de transformação e inclusão, e ele segue buscando formas de ampliar o impacto do projeto.

Na Espírito Madeira

E essa experiência de corrida adaptada pode ser uma das atrações da Feira “Espírito Madeira- Design de Origem 2025”, de 11 a 13 de setembro, em Venda Nova do Imigrante (ES). A Feira sido um palco importante para os negócios da Greenmac Guindastes e pode fortalecer a divulgação do projeto de corridas adaptadas.

Marcos André participou das duas primeiras edições do evento e destaca a relevância da Feira para o setor de máquinas florestais no Espírito Santo. Além de gerar oportunidades de negócios, o evento permite um networking valioso e a ampliação do portfólio da empresa.

Para a edição deste ano, a Greenmac Guindastes pretende levar a iniciativa das corridas adaptadas para dentro do evento, promovendo uma corrida especial com os triciclos, reforçando a mensagem de inclusão e responsabilidade social. “A Espírito Madeira gera negócios com a exposição da nossa marca. A gente ganha muito com os novos clientes que conhecemos, o networking é riquíssimo, sem contar o contato com novos fornecedores”, ressalta o gestor comercial da empresa, sediada em Serra, na Grande Vitória.

Serviço:

3ª Feira Espírito Madeira- Design de Origem

Dias: 11, 12 e 13 de setembro de 2025

Local: Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, “Polentão”, em Venda Nova do Imigrante (ES)

Realização: Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau

Mais informações: www.espiritomadeira.com.br

Entrada gratuita

