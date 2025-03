Ramalho deixa PL para assumir Secretaria de Meio Ambiente de Vitória

O coronel Alexandre Ramalho anunciou sua saída do Partido Liberal (PL) para assumir a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) de Vitória. A decisão ocorreu após um impasse com o presidente estadual da legenda, senador Magno Malta, que se opôs à entrada do PL na gestão do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos).

Desfiliação

Segundo interlocutores, Ramalho revelou que, após ser convidado para o cargo na Prefeitura de Vitória, conversou com Malta, que lhe afirmou que não era o momento adequado para o PL integrar a administração de Pazolini. Para o coronel, essa posição do partido foi um fator determinante para sua desfiliação, que ocorreu ainda na manhã desta sexta-feira (28). Ele também teria ressaltado que a conversa com o senador foi tranquila e que, ao contrário do que se especulou, não houve qualquer exigência do prefeito Pazolini para que ele deixasse o PL.

A movimentação política nos bastidores aponta que o Republicanos tem interesse em filiar Ramalho, visando a formação da chapa para as eleições federais do próximo ano, um plano que já vinha sendo considerado desde 2024. Vale lembrar que, nas vésperas da eleição municipal de 2020, Ramalho chegou a cogitar uma filiação ao Republicanos, mas optou pelo PL para disputar a Prefeitura de Vila Velha. Contudo, o vínculo com o partido durou pouco mais de um ano.

Posse

O coronel deve tomar posse na nova função na próxima terça-feira (1º), após sua nomeação ser publicada no Diário Oficial da Prefeitura, o que deve ocorrer na segunda-feira (31).

Em nota oficial, o PL do Espírito Santo confirmou a desfiliação de Ramalho e agradeceu sua contribuição à legenda. A sigla também manifestou apoio ao coronel em sua nova jornada e reafirmou seu compromisso com o diálogo, destacando que continuará buscando parcerias com partidos de direita, como o Republicanos, para as eleições de 2026 sob a liderança do ex-presidente Jair Bolsonaro.

