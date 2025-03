Prefeito de Marataízes pede anistia da dívida dos royalties ao TCES

O prefeito de Marataízes, Toninho Bitencourt, participou nesta quinta-feira (27) da sessão ordinária do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES), onde defendeu o perdão da dívida referente ao uso indevido de recursos da conta dos royalties do petróleo pela gestão anterior.

Ao lado do procurador-geral do município, Thiago Pereira Sarmento, e do vice-prefeito, Willian Duarte, Bitencourt argumentou que a verba foi utilizada irregularmente, entre 2017 e 2024, para custear o auxílio-alimentação dos servidores da Prefeitura.

Durante a sessão, o prefeito destacou a situação financeira delicada deixada pela administração anterior e reforçou a importância do apoio do tribunal. “Expus a situação de terra arrasada deixada para nossa gestão, com milhões de reais em dívidas. Esperamos que os nobres conselheiros do TCES se sensibilizem pela nossa causa. Não é por mim. Não é pela Prefeitura. É por Marataízes! Pelo nosso povo!”, declarou Bitencourt.

A decisão do TCES sobre o pedido ainda será analisada.

Veja o vídeo:

Imagens: Redes Sociais