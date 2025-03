Ramalho é oficialmente convidado por Pazolini para liderar Meio Ambiente

O coronel da reserva da Polícia Militar e ex-secretário estadual de Segurança Pública, Alexandre Ramalho (PL), pode ser o novo titular da Secretaria de Meio Ambiente de Vitória. O convite foi oficializado nesta quarta-feira (26) pelo prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), durante uma reunião na sede da Prefeitura de Vitória. O encontro contou também com a presença do secretário de Governo e presidente estadual do Republicanos, Erick Musso.

O portal AQUINOTICIAS.COM já havia divulgado que o convite ao Coronel Ramalho já era especulada e ganhou força com a aproximação entre ele e Pazolini após as eleições municipais do ano passado. Ramalho ficou de dar uma resposta até sexta-feira (28). Interlocutores disseram que ele está inclinado a aceitar o convite de Pazolini.

A relação de Ramalho com o Republicanos não é recente. No ano passado, ele chegou a receber um convite para se filiar à legenda, mas optou pelo PL, partido que, segundo fontes, teria oferecido melhores condições para sua candidatura em Vila Velha.

Caso aceite o cargo, Ramalho assume uma nova missão na administração municipal, agora voltada para questões ambientais na capital capixaba.

