Resultado da Lotofácil 3332: duas apostas faturam prêmio no ES

O resultado da Lotofácil 3332 foi divulgado nesta sexta-feira (28), diretamente do Espaço da Sorte, em São Paulo . Como era esperado, o concurso premiado apostadores de diversas regiões do Brasil. Entretanto os ganhadores, destacam-se os vencedores do Espírito Santo, que acertaram 14 números e garantiram prêmios individuais de R$ 2.606,50 .

Números sorteados da Lotofácil 3332

Os números sorteados no concurso Lotofácil 3332 foram:

01 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21

Além disso, é importante lembrar que a Lotofácil é conhecida por suas altas chances de premiação, ou que se torna uma das loterias mais populares do país.

Apostas premiadas no Espírito Santo

Dessa vez, duas apostas simples feitas no Espírito Santo foram premiadas com 14 acertos . Assim, os ganhadores, que são das cidades de São Mateus e Vila Velha , levaram um prêmio de R$ 2.606,50 cada. Confira os detalhes:

São Mateus/ES – Loteria Sorte Grande (Casa Lotérica Fagundes Ltda) Tipo de aposta: Física Teve cotas? Não Tipo de jogo: Simples Quantidade de apostas vencedoras: 1 Valor do prêmio: R$ 2.606,50

– Loteria Sorte Grande (Casa Lotérica Fagundes Ltda) Vila Velha/ES – E Show Loterias (E Show Loterias Ltda ME) Tipo de aposta: Física Teve cotas? Sim Tipo de jogo: Simples Quantidade de apostas vencedoras: 1 Valor do prêmio: R$ 2.606,50

– E Show Loterias (E Show Loterias Ltda ME)

Como conferir o resultado da Lotofácil

Portanto, para saber se sua aposta saiu, basta acessar o site oficial da Caixa Econômica Federal ou conferir os números nos canais autorizados. Além disso, os resultados também estão expostos nas casas lotéricas credenciadas e em alguns veículos de comunicação.

Como resgatar seu prêmio

Caso tenha sido um dos sortudos, saiba que prêmios de até R$ 2.259,20 podem ser retirados diretamente em qualquer casa lotérica. No entanto, se o valor for superior a esse limite, o pagamento deverá ser feito nas agências da Caixa. Para isso, é necessário apresentar um documento oficial com foto e o bilhete original da aposta.

Próximo sorteio da Lotofácil

Assim, os sorteios da Lotofácil acontecem de segunda a sábado , sempre a partir das 20h (horário de Brasília). Por isso, se você deseja aumentar suas chances de ganhar, pode apostar em mais números ou participar de bolões.

Fique atento aos concursos próximos e boa sorte!