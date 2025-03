Romaria de São José do Quarto Território começa em Alfredo Chaves

Cerca de 100 romeiros de Alfredo Chaves iniciam hoje, 14 de março, a tradicional Romaria de São José do Quarto Território, que nesta edição celebra sua 25ª realização. Os participantes partirão a pé em direção ao Convento da Penha, em Vila Velha, seguindo uma tradição que atrai fiéis de toda a região.

A saída já ocorreu na comunidade de Quarto Território, no interior do município, após a missa de envio. Às 16h todos os romeiros receberão uma bênção na Igreja Matriz, na Sede, antes de darem continuidade à caminhada, com previsão de chegada ao Convento da Penha às 9h do domingo (16), onde participarão da missa.

A Romaria, que abrange um percurso de aproximadamente 100 km, tem suas raízes em uma promessa feita por um morador da comunidade de Quarto Território. O evento, que começou modestamente com pouco mais de 30 participantes em seu primeiro ano, cresceu e se transformou em uma importante manifestação religiosa, atraindo cada vez mais fiéis.

Atualmente, a peregrinação conta com o apoio de diversas instituições, incluindo a Polícia Urbana de Vitória, a Prefeitura Municipal de Vila Velha, a Polícia Militar de Guarapari e de Alfredo Chaves, além da Rodosol, do DER e de moradores das cidades por onde os romeiros passam.

