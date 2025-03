Rose Nascimento se apresenta em Piúma no fim de semana; saiba mais

A Prefeitura de Piúma realiza, neste sábado (15), o Celebrai Piúma – Louvor & Adoração, um evento especial que promete emocionar e fortalecer a fé dos participantes por meio da música gospel.

A programação acontecerá na Praça Dona Carmen, a partir das 19h, com a apresentação da banda Korbã, trazendo um repertório inspirador para iniciar a noite com louvor. Em seguida, às 21h, a renomada cantora Rose Nascimento sobe ao palco para um show nacional repleto de adoração e mensagens de fé.

O Celebrai Piúma se firma como um marco na valorização da música gospel na cidade das conchas, proporcionando um espaço para expressão da fé e comunhão entre fiéis, moradores e visitantes.

A iniciativa reafirma o compromisso da administração municipal em apoiar eventos culturais e religiosos que promovem união, esperança e espiritualidade.

