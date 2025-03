Secult lança editais para ‘Espaços Culturais’ e ‘Festivais e Mostras’’

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Secult), lançou, nesta quarta-feira (12), no Palácio Anchieta, Vitória, dois novos Editais plurianuais de fomento à cultura: Espaços Culturais e Nova Cena – Mostras e Festivais. O investimento total é de R$ 7,6 milhões por meio do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), somados com recursos provenientes da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

Outros destaques do evento foram a assinatura de autorização da cessão do Armazém 5, do Porto de Vitória, em uma parceria entre a Secult e a empresa concessionária VPORTS – autoridade portuária do Espírito Santo S/A; e a apresentação do projeto artístico-cultural “Baía de Vitória” pelo Studio DAUS em que diversos artistas farão parte de uma exposição coletiva a ser realizada no Armazém 5.

“É muito bom lançar dois editais para dar oportunidade e produzir renda para quem vive da cultura. Além disso, as iniciativas ajudam a consolidar a nossa identidade enquanto povo. A assinatura da cessão do Armazém 5 é motivo de felicidade. Fomos os últimos a assinar, mas os primeiros a ativá-los a partir de junho. O projeto Baía de Vitória trará muito mais dinamismo à economia do Centro de Vitória, sendo mais uma opção para o turismo. Tivemos recentemente um navio de cruzeiro atracando aqui. O Armazém será um novo destino no futuro”, afirmou o governador Renato Casagrande.

Editais plurianuais

A grande novidade destes editais, “Espaços Culturais” e “Nova Cena – Mostras e Festivais”, é que ambos são plurianuais, ou seja, definirão ações para dois ciclos de atividades nos projetos contemplados. Artistas e demais fazedores culturais de todas as regiões do Espírito Santo já podem acessar os Editais no site da Secult. Já a abertura das inscrições está prevista para o dia 17 de março, por meio da plataforma do Mapa Cultural ES, e com inscrições a serem encerradas no dia 30 de abril de 2025.

O secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha, apresentou diversos detalhes dos Editais, os valores de investimento, as datas de inscrição e seu formato plurianual. Ele destacou ainda a importância desse formato plurianual dos editais em poder promover a continuidade em diversos projetos e seus cronogramas.

“Os editais plurianuais promovem, ampliam e auxiliam especificamente na continuidade de toda uma produção cultural, pois incentivam a produção, a formação do público, a qualificação dos novos e atuantes artistas, a manutenção dos aparelhos culturais e a ocupação destes mesmos espaços. É importante dar seguimento oferecendo recursos necessários para a sua realização dentro dos cronogramas de importantes ações artístico-culturais realizadas no Estado”, destacou Fabricio Noronha.

Armazém 5

Durante o evento, a Secult e a VPORTS assinaram o termo de cessão do Armazém 5, do Porto de Vitória, localizado no Centro da Cidade. A proposta é fazer do armazém um espaço cultural multiuso com arena de espetáculos, espaço expositivo, espaço formativo e ativação em arte, design e gastronomia, tornando um equipamento público voltado ao desenvolvimento cultural e urbano na região.

O Armazém 5 faz parte de um conjunto de galpões históricos revitalizados após obras de recuperação estrutural, tratamento de infiltrações e limpeza das fachadas pela concessionária responsável pelos terminais da Capital e de Vila Velha, e que foram entregues no ano passado.

“É um projeto construído coletivamente que requalifica e viabiliza a ocupação dos armazéns – espaços de importância histórica para o Estado – fazendo com que voltem a fazer parte da vida da cidade, por meio da educação e da cultura. É mais do que recuperar, reformar. É sobre dar uso, integrar e ocupar. O detalhamento da proposta para o armazém 5 será feito a partir do diálogo e da troca com a comunidade cultural do Centro”, explicou o secretário da Cultura.

O diretor-presidente da Vports, Gustavo Serrão, também comentou sobre o projeto. “A reforma e requalificação dos armazéns são um resgate da história do porto, da cidade e do Estado, em um projeto que sintetiza aquilo que entendemos como fundamental: trabalhar coletivamente, estabelecer parcerias, unir forças e promover o desenvolvimento sustentável e compartilhado. Sabemos que temos um porto em operação que é parte da vida e da história da cidade, e que está integrado de forma real e efetiva à comunidade é essencial”, reiterou.

Exposição coletiva do Projeto Baía de Vitória

No evento também houve a apresentação dos artistas selecionados para fazer parte da exposição coletiva temporária que também acontecerá no Armazém 5 . Além da exposição, a iniciativa ainda prevê outras ações, como trajetos marítimos, websérie, oficinas e publicação digital voltadas para a reflexão sobre a Baía de Vitória e os territórios que a margeiam.

Resultado de uma Chamada para Ocupação Artística temporária do projeto artístico-cultural “Baía de Vitória”, pelo Studio DAUS, as propostas selecionadas irão transformar o local em um ponto de convergência entre arte, ecologia e território, além de propor novas perspectivas sobre a Baía de Vitória, ressaltando sua importância como um símbolo de memória e identidade.

Uma das coordenadoras do projeto, Ângela Gomes, destaca que realizar a exposição no Armazém 5, é ressignificar esse espaço histórico e repensar criticamente sua relação com a cidade e a Baía de Vitória. “A iniciativa conecta patrimônio, cultura e território, aproximando as pessoas desse local por meio da arte. Acreditamos que iniciativas como esta ampliam o debate sobre a preservação da Baía de Vitória e fortalecem o compromisso coletivo com seu futuro”, enfatizou.

A Chamada para Ocupação Artística ofereceu até R$ 4 mil por proposta, destinada aos artistas e pesquisadores inscritos de forma individual ou de forma coletiva, residentes no Espírito Santo. O projeto “Baía de Vitória: Outras Margens Possíveis” teve um aporte de recursos de R$ 498 mil por via de patrocínio do Instituto EDP distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo, por meio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), da Secult.

Leia também: 12% dos casais com mais de 70 anos escolhem regime de bens no ES