Sedu divulga resultado final de edital para professores conteudistas

A Secretaria da Educação (Sedu) divulgou, nesta quinta-feira (6), o resultado final da segunda etapa do Edital nº 07/2025 (Clique aqui e acesse a lista).

O processo seletivo visa à contratação de professores conteudistas para atuarem na elaboração de materiais didático-pedagógicos em formações relacionadas à Educação Antirracista, do Campo, Indígena e Quilombola em 2025.

De acordo com a gerente do Centro de Formação dos Profissionais da Educação (Cefope), Bianca da Silva Santana, a proposta é selecionar profissionais qualificados para colaborar na elaboração de materiais. Além da mediação dos encontros síncronos promovidos em parceria com a gerência de Educação Antirracista, do Campo, Indígena e Quilombola (Geaciq).