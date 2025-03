Sem ‘covas’ para enterro, cidade do Sul enfrenta dilema; entenda

O município de Conceição de Castelo, localizado na região Serrana do Espírito Santo, enfrenta um desafio significativo: a escassez de vagas para sepultamento no cemitério central, que já está superlotado. Atualmente, apenas aqueles que possuem jazigo próprio conseguem realizar sepultamentos no local.

Dignidade à população

Em um comunicado nas redes sociais, o prefeito Valbinho (PSB) manifestou sua preocupação com a situação e destacou os esforços da administração municipal para resolver o impasse e garantir dignidade à população. “Nosso cemitério está superlotado, sem espaço para receber os nossos entes queridos. Este é um sério problema que encontramos logo no início de nossa gestão”, afirmou o prefeito.

Valbinho também anunciou que a ampliação do cemitério é uma das prioridades de sua administração. “Durante diversas gestões anteriores, não houve planejamento para a construção de um novo cemitério ou a ampliação do atual. Estamos tomando as providências necessárias para resolver esse problema de forma definitiva”, declarou.

Em busca de uma nova área

Como solução imediata, a prefeitura determinou que um espaço anexado ao cemitério, atualmente utilizado como estacionamento, seja adaptado para a abertura de novas sepulturas. “Sabemos que essa situação não é ideal, mas estamos trabalhando para dar uma resposta rápida à população. A partir de agora, a área que antes era estacionamento passará a ser utilizada para novos sepultamentos, e já estamos em busca de outra área para a construção de um novo cemitério”, explicou.

Além disso, Valbinho informou que a antiga capela mortuária, que encontra-se em condições precárias, será demolida para permitir a ampliação do cemitério e aumentar o número de vagas disponíveis. “Estamos tomando as medidas necessárias para garantir que os sepultamentos sejam realizados com dignidade, como nossa população merece”, concluiu.

Leia Também: Câmara de Ibitirama devolve quase R$ 1 milhão aos cofres da Prefeitura