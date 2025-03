Semana começa com mudança no clima de Cachoeiro; confira a previsão

A previsão do tempo para Cachoeiro nesta segunda-feira (24) é de sol com algumas nuvens e chuva passageira. De acordo com Climatempo. A temperatura mínima pode chegar a 22º, enquanto que a máxima poderá atingir os 30º.

Apesar disso, há 87% de chances de chuva, com acumulado estimado de 4,3 mm durante toda essa segunda.

Assim, a previsão para a manhã e para a tarde é de sol e chuvas. Já a noite, o céu seguirão com algumas nuvens.

A umidade do ar variará entre 68% e 100%, e os ventos soprarão na direção norte-noroeste para o sudeste (NNW/SE) a uma velocidade de 3 km/h. Alta possibilidade de surgimento de arco-íris. O sol se põe às 17h52.

