Semana do Agroturismo pode impulsionar turismo rural em Guarapari

Com o objetivo de fortalecer o turismo rural em Guarapari, o deputado Zé Preto (PP) propôs a criação da Semana de Incentivo ao Agroturismo e Negócios da Rota da Ferradura. A iniciativa está prevista no Projeto de Lei (PL) 98/2025 e sugere que o evento ocorra anualmente na segunda semana de abril. O texto será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa.

A proposta busca valorizar os produtores rurais e empreendedores locais, impulsionar a cultura e o turismo rural, além de estimular parcerias entre agricultores, empresários, turistas e órgãos governamentais. Para a organização das atividades, o projeto prevê parcerias com entidades do setor agropecuário e turístico, associações de produtores, cooperativas, instituições de ensino e empresas ligadas ao desenvolvimento sustentável.

Rota da Ferradura: um tesouro do turismo rural

Localizada nas montanhas de Guarapari, a Rota da Ferradura se destaca pelo potencial para o turismo rural, ecológico e gastronômico. O percurso conecta a localidade de Buenos Aires à comunidade Boa Esperança, oferecendo paisagens exuberantes, cachoeiras e oportunidades para trilhas, cavalgadas e turismo de aventura.

Para o deputado Zé Preto, a criação da semana temática pode impulsionar o desenvolvimento sustentável e atrair visitantes em busca de experiências autênticas no interior capixaba. Ele também destaca a relevância da produção agropecuária na região, que inclui alimentos artesanais, orgânicos e sustentáveis.

Além do fomento ao turismo, a iniciativa pretende contribuir para a fixação das famílias no campo, reduzindo o êxodo rural e incentivando a sucessão familiar nas propriedades. Caso aprovado, o evento será incluído no calendário oficial do Espírito Santo, conforme previsto na Lei Estadual 11.212/2020.

A Rota da Ferradura já conta com reconhecimento legal desde 2023, por meio da Lei Estadual 11.786, de autoria do deputado licenciado Tyago Hoffmann (PSB). O trecho interliga a BR-101 aos distritos de Buenos Aires, Boa Esperança, Arraial do Jaboti e Jaboti, consolidando-se como um dos principais destinos de turismo rural do município.

