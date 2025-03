Weverson convoca professores aprovados no concurso público da Serra

O prefeito de Serra, Weverson Meireles (PDT), reafirmou seu compromisso com a educação municipal ao publicar, na quinta-feira (20), no Diário Oficial, a terceira convocação dos aprovados no Concurso Público Edital n° 001/24, destinado ao preenchimento de vagas para professores na rede pública municipal de ensino. Com esse novo chamamento, são concluídas as convocações previstas para o concurso, realizado com o objetivo de fortalecer o quadro de profissionais da educação.

Atenção para as etapas

Os candidatos convocados devem estar atentos às etapas seguintes do processo, que incluem exames médicos e a entrega da documentação exigida. Desde janeiro deste ano, 450 aprovados já foram chamados em duas remessas anteriores, destacando o empenho da gestão de Weverson Meireles em acelerar o preenchimento das vagas.

O concurso oferece 895 vagas para cargos de nível superior, abrangendo diversas áreas, como Professor MaPA (Educação Especial – Altas Habilidades, Deficiência Auditiva, Deficiência Visual e Mental, Educação Infantil e Séries Iniciais) e Professor MaPB (Ciências, Educação Física, Educação Artística, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, Bilíngue, Ensino Religioso e Assessoramento Pedagógico).

O edital de convocação foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira, e o edital completo do concurso pode ser acessado no site da Prefeitura da Serra.

Leia Também: Vanderson Valadares de Campos assume a presidência da UNDIME-ES