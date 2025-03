Seminário em Guaçuí debate legado de 5 anos da Pandemia; veja

O município de Guaçuí, na região do Caparaó, será sede do PROINTEC – Saúde In Foco, evento que reunirá especialistas e profissionais da área da saúde para debater inovação, tecnologia e bem-estar. O encontro acontece nos dias 3 e 4 de abril, no Centro de Eventos da cidade, com entrada gratuita e inscrições abertas.

Aprendizados e Legados

Entre os destaques da programação, está a palestra “5 Anos de Pandemia: Aprendizados e Legados”, ministrada pelo professor e pesquisador Pablo Lira. Doutor em Geografia e mestre em Arquitetura e Urbanismo pela UFES, Lira possui especialização em Planejamento Urbano pela Universidade de Cergy-Pontoise, na França, e atualmente realiza pós-doutorado na UFES. Com 25 anos de experiência na gestão pública, ele é diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e professor da Universidade Vila Velha (UVV), onde leciona em graduações e programas de Mestrado e Doutorado. Além disso, é colunista semanal do jornal A Gazeta e autor de diversas publicações acadêmicas, incluindo o livro Transformações na Ordem Urbana.

Promovido pelo Instituto Sustentabilidade Brasil (ISB), o PROINTEC conta com a parceria da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (SECTI) e apoio da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), ICEPi, Santa Casa de Guaçuí, Prefeitura e Câmara Municipal de Guaçuí, além do portal AQUINOTICIAS.COM.

Serviço

Evento: PROINTEC – Saúde In Foco

Data: 03 e 04 de abril

Local: Centro de Eventos de Guaçuí – Guaçuí/ES

Entrada: Franca

Inscrições: Clique Aqui

