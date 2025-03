Seminário em Guaçuí destaca práticas inovadoras em saúde mental

O município de Guaçuí, localizado na região do Caparaó, será o cenário do PROINTEC – Saúde In Foco, evento que reunirá especialistas e profissionais da saúde para debater temas como inovação, tecnologia e bem-estar. O seminário acontecerá nos dias 3 e 4 de abril, no Centro de Eventos da cidade, com entrada gratuita e inscrições abertas ao público.

Cuidado com a saúde mental

Durante o evento, as especialistas Vitória Tedoldi Moreira, Rejane Silva dos Santos e Monielli Taliuli da Silva ministrarão a palestra “Práticas Inovadoras em Saúde Mental: A Experiência da Residência Multiprofissional do ICEPi”. A apresentação trará uma visão sobre as novas abordagens e experiências no cuidado da saúde mental, com base no trabalho desenvolvido no Instituto Capixaba de Ensino Pesquisa e Inovação (ICEPi).

Rejane Silva dos Santos, enfermeira graduada pela Universidade Potiguar, do Rio Grande do Norte, possui vasta experiência em programas de saúde, incluindo o PlanificaSUS, em parceria com a SESAP, Hospital Albert Einstein, CONASS e o Ministério da Saúde. Ela também atuou como docente em uma Escola Técnica de Enfermagem e, atualmente, é residente em Atenção à Saúde Mental pelo ICEPi, com atuação no CAPS II e na UBS Jardim Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim.

Monielli Taliuli da Silva, natural de Atílio Vivacqua, Espírito Santo, começou sua carreira ainda jovem como Menor Aprendiz e desenvolveu competências essenciais para sua trajetória profissional, como liderança, comunicação e gestão. Ela atuou como coordenadora do Setor de Transporte Sanitário da Secretaria Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua entre 2020 e 2023. Monielli é graduada em Serviço Social pela Universidade Norte do Paraná e, atualmente, é residente em Saúde Mental pelo ICEPi, com foco em promover um cuidado humanizado e integral à saúde mental em Cachoeiro de Itapemirim.

Vitória Tedoldi Moreira, também residente no ICEPi, contribuirá com a palestra, abordando as práticas inovadoras em saúde mental, compartilhando sua experiência e visão sobre o tema. O evento será uma oportunidade de atualização e aprendizado para os profissionais da área, reforçando o compromisso com a melhoria do atendimento à saúde mental no estado.

Parcerias e programação

O PROINTEC – Saúde In Foco é promovido pelo Instituto Sustentabilidade Brasil (ISB) e conta com a parceria da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (SECTI), além do apoio da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), ICEPi, Santa Casa de Guaçuí, Prefeitura e Câmara Municipal de Guaçuí e do portal AQUINOTICIAS.COM.

A programação do evento trará uma série de palestras e debates com especialistas renomados, abordando temas cruciais para o futuro da saúde.

Confira a programação completa:

Dia 3 de abril:

8h: Credenciamento

9h: Gilson Santos: Música no Processo de Cura

10h: Abertura Oficial

11h: Dr. André Fonseca: Telemedicina: Como a escassez de profissionais pode ser superada com a inovação

12h: Horário de Almoço

13h30: Flávia da Veiga: Os 6 Hábitos da Felicidade, Segundo a Ciência

14h30: Mesa de Debates

15h30: Dra. Hellen Valentim: O impacto da Reabilitação Cardíaca pra Sociedade

18h: Show Mayara Barbosa

Dia 4 de abril:

8h: Credenciamento

9h: Solange Thompson: Equipes Multiprofissionais Ampliadas na APS: Experiências exitosas e transformações na Região Sul de Saúde do Espírito Santo

10h: Giulyana Mazioli Alvarenga: Aplicativo Gota de Vida: a modernização da doação de sangue através da transformação digital

11h: Pablo Lira: 5 Anos de Pandemia: Aprendizados e Legados

12h: Almoço

13h30: Saulo Caliman e Rodolpho Almeida: Jogo Caça Dengue: Inovação e Gamificação no Combate às Arboviroses

14h30: Mesa de Debates

15h30: Vitória Tedoldi Moreira, Rejane Silva dos Santos, Monielli Taiuli da Silva: Práticas inovadoras em Saúde Mental: Experiência da Residência Multiprofissional do ICEPi

16h30: Encerramento

Serviço

Evento: PROINTEC – Saúde In Foco

PROINTEC – Saúde In Foco Data: 03 e 04 de abril

03 e 04 de abril Local: Centro de Eventos de Guaçuí – Guaçuí/ES

Centro de Eventos de Guaçuí – Guaçuí/ES Entrada: Franca

Franca Inscrições: Clique Aqui

