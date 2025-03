Serra assume protagonismo na transformação climática do Brasil

O prefeito da Serra, Weverson Meireles (PDT) reafirmou seu compromisso com a sustentabilidade ao assinar, nesta quinta-feira (28), a carta de compromisso no 1º Encontro Cidades Verdes Resilientes, realizado em Brasília. Enquanto o mundo discute soluções para o futuro, o município já avança com iniciativas concretas para enfrentar as mudanças climáticas.

Dentre as cinco cidades selecionadas no evento, a Serra se destacou como a única que já implementa ações estruturadas voltadas para a preservação ambiental e a adaptação climática. Entre as medidas adotadas, estão:

Redução de riscos em áreas vulneráveis

Expansão de áreas verdes em ruas e bairros

Mobilidade inteligente por meio do Circuito PPP

Planejamento urbano sustentável

Acesso a investimentos nacionais e internacionais

O avanço nessas áreas reflete o compromisso da gestão municipal com um futuro mais sustentável, garantindo qualidade de vida para as próximas gerações e posicionando a Serra como referência nacional em resiliência climática.

