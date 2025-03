Serra: todos os concursados da educação serão convocados

A Prefeitura da Serra publicou na quinta-feira (20), no Diário Oficial, a terceira e última convocação de aprovados no Concurso Público Edital n° 001/24, para professores da rede pública municipal de ensino.

Nesse sentido, com este chamamento, de 445 aprovados, ficam concluídas as convocações referentes ao concurso realizado através do Edital 01/2024, para preencher vagas na educação do município.

O prefeito Weverson Meireles afirma que este é mais um compromisso cumprido com a população.

“Convocamos 100% dos aprovados no concurso público da Educação da Serra. São mais 895 professores que passam a reforçar a nossa rede de ensino. Isso evidencia nosso empenho em garantir um ensino de qualidade e valorizar os educadores. Estamos próximos dos primeiros 100 dias de gestão, colhendo os resultados de um trabalho sólido iniciado na gestão do prefeito Sergio Vidigal”, frisou o prefeito.

Por outro lado, a secretária de Educação da Serra, Mayara Candido, destaca que a convocação dos aprovados é um compromisso da gestão que fortalece a qualidade do ensino.

“Contar com professores cada vez mais qualificados é muito importante para uma educação de qualidade”, pontua.

Portanto, os aprovados devem ficar atentos às informações das próximas etapas do processo, que incluem a realização de exames médicos e a apresentação da documentação comprobatória.

Os 450 primeiros aprovados já haviam sido convocados em duas publicações no Diário Oficial desde janeiro deste ano.

Dessa forma, o concurso contempla 895 vagas para cargos de nível superior, que incluem Professor MaPA (educação especial – altas habilidades, deficiência auditiva, deficiência visual e mental, educação infantil e séries iniciais) e Professor MaPB (ciências, educação física, educação artística, história, língua inglesa, língua portuguesa, matemática, geografia, bilíngue, ensino religioso e assessoramento pedagógico).

