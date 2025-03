Serrana Coop volta a assumir transporte escolar em Cachoeiro

Após um período de incerteza e reclamações por parte dos pais e responsáveis, a Serrana Coop voltou a operar o transporte escolar em Cachoeiro de Itapemirim. A cooperativa reassumiu o serviço na manhã desta segunda-feira (17), garantindo o deslocamento de alunos das redes municipal e estadual.

A retomada ocorreu após a rescisão do contrato da Prefeitura com a Cooperativa Mista de Consumo, Serviços e Transporte (MIXSERV), que havia vencido uma contratação emergencial no fim de fevereiro, no valor de R$ 4,6 milhões. Desde que assumiu o serviço no dia 26 daquele mês, a MIXSERV recebeu diversas queixas relacionadas à qualidade do transporte oferecido.

Diante das reclamações, o prefeito Theodorico Ferraço determinou a rescisão imediata do contrato e autorizou uma nova contratação emergencial para restabelecer a normalidade no transporte escolar. Na nova seleção, a Serrana Coop foi a vencedora e já iniciou as operações, restabelecendo a confiança no serviço e priorizando a segurança dos estudantes de Cachoeiro de Itapemirim.

