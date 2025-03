Sessão Azul exibe ‘O Homem-Cão’ em sala adaptada para autistas

No próximo domingo, 9 de março, a partir das 14h30, o Cine Unimed, no Shopping Sul, em Cachoeiro de Itapemirim, vai realizar mais uma Sessão Azul. Trata-se de uma sessão especial, adaptada para pessoas portadoras do Transtorno do Espectro Autista (TEA). O filme escolhido para este mês é “O Homem-Cão”.

Os ingressos para esta sessão são vendidos ao preço único de R$ 10,00. Então, que tal uma tarde divertida no cinema?

O projeto Sessão Azul consiste em adaptar sessões de cinema para esse público, com exibições exclusivas. Nelas a família tem todo o suporte para que os filhos possam se sentir à vontade e curtir o espetáculo.

Sendo assim, nesta sessão as luzes da sala ficam acesas o tempo todo e o som mais baixo, para que as crianças com distúrbio sensorial se sintam mais confortáveis durante todo o filme. Além disso, o público tem liberdade para circular na sala ou mesmo de sair e voltar.

Sessão Azul terá ‘O Homem-Cão’

Com uma hora e 30 minutos de duração, o longa narra a história do cão metade humano, metade cão. O Homem-Cão nasce depois de um acidente entre um policial humano e seu fiel cachorro de estimação durante uma operação.

Uma operação para salvar a vida dos dois realiza a fusão do corpo de um com a cabeça do outro. Sob essa nova identidade, o homem-cão vira então um protetor da cidade e precisa parar os planos de destruição do malvado gato e supervilão Pepê.

Pronto para criar uma versão sua em miniatura, o pequeno Pepezinho, e duplicar sua capacidade criminosa, o gato, porém, perde o controle da situação e acaba precisando se unir com o homem-cão. Os dois precisam, então, correr contra o tempo para salvar o pequeno gatinho das garras de um inimigo em comum.

