Terror baseado em obra de Stephen King chega aos cinemas; confira

Um filme de terror adaptado em um conto de Stephen King está em cartaz nos cinemas de Cachoeiro, a partir desta quinta-feira (6).

No longa “O Macaco”, os gêmeos Bill e Hal (Theo James), que descobrem um antigo macaco de brinquedo no sótão de seu pai.

Diante disso, uma série de mortes terríveis começa a acontecer. Nesse sentido, os protagonistas tentam se livrar do brinquedo e seguir em frente e, com o tempo, distanciam-se desse passado sombrio. No entanto, o terror parece não os abandonar.

Produção e elenco

O filme é coescrito por Osgood Perkins (Longlegs) e produzido por James Wan (Jogos Mortais, Annabelle, M3gan).

Por sua vez, o elenco também inclui Elijah Wood, Tatiana Maslany e Christian Convery. Stephen King assina o roteiro ao lado de Perkins, garantindo que o filme capture a essência aterrorizante de sua obra original.

Confira a programação completa

Cine Unimed

Sala 01

Sonic 3: O Filme (2D)

Todos os dias – 16h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 10,00

Capitão América: Adimirável Mundo Novo (2D)

Todos os dias – 18h20 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Os Radleys (2D)

Todos os dias – 20h40 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Sala 02

Moana 02 (2D)

Todos os dias – 16h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 10,00

Mickey 17 (2D)

Todos os dias – 18h10 | 20h45 (DUBLADO)

Sala 03

O Homem-Cão (2D)

Todos os dias – 16h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

O Macaco (2D)

Todos os dias – 18h30 | 20h30 (DUBLADO)

Sala 04

Mufasa: O Rei Leão (2D)

Todos os dias – 16h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 10,00

Fé Para o Impossível (2D)

Todos os dias – 18h20 (NACIONAL) – TODOS PAGAM MEIA

Ainda Estou Aqui (2D)

Todos os dias – 20h20 (NACIONAL) – TODOS PAGAM MEIA

Cine Ritz Perim

Sala 01

Mufasa: O Rei Leão (2D)

Todos os dias – 16h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 10,00

Capitão América: Admirável Mundo Novo (2D)

Todos os dias – 18h20 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Os Radleys (2D)

Todos os dias – 20h40 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Sala 02

O Homem-Cão (2D)

Todos os dias – 16h15 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Mickey 17 (2D)

Todos os dias – 18h10 | 20h45 (DUBLADO)

Sala 03

Sonic 3: O Filme (2D)

Todos os dias – 16h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 10,00

O Macaco (2D)

Todos os dias – 18h30 | 20h30 (NACIONAL)

Leia também: Filme estrelado por filha de guaçuiense ganha Oscar 2025