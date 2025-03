Shopping em Cariacica realiza competição de salto alto no Dia da Mulher

O shopping Moxuara promove, pela primeira vez no Espírito Santo, o “Desafio nas Alturas”, uma competição única que celebra a força e a versatilidade da mulher moderna.

No Dia Internacional da Mulher, 8 de março, o evento que inclui uma competição de salto alto, acontecerá das 8h às 12h, no estacionamento G1, e promete encantar as participantes com uma prova de equilíbrio e determinação.

No desafio, as mulheres irão correr 50 metros usando salto alto (mínimo de 7 cm), simbolizando a rotina intensa de conciliar trabalho, família, casa e autocuidado “em cima do salto”. Serão 100 vagas ao todo, com premiação para as três primeiras colocadas. A competição será dividida em cinco etapas com 20 participantes cada, e as vencedoras de cada fase disputarão a grande final, com prêmios especiais: 1º lugar: R$ 1,5 mil em produtos da Loja Constance; 2º lugar: R$ 500 em produtos da Loja Constance e ainda terá um prêmio surpresa para o terceiro lugar.

Aulas, autocuidado e até DJ

Além da disputa, o “Desafio nas Alturas” oferece uma programação diversificada, que inclui experiências de autocuidado, atividades de relaxamento, aula de defesa pessoal, distribuição de brindes, DJ e um café́ da manhã̃ especial. Tudo pensado para homenagear a resiliência e a criatividade das mulheres, para driblar a correria do dia a dia.

“Queremos reconhecer e celebrar a coragem e a capacidade de adaptação que as mulheres demonstram diariamente. Este evento é uma maneira de proporcionar diversão e bem-estar, ao mesmo tempo em que destacamos o papel fundamental delas na construção de uma sociedade mais equilibrada e inspiradora”, afirma Tássia de Carvalho, gerente de marketing do shopping Moxuara.

A participação é gratuita e aberta a todas as mulheres, sendo que as inscrições – limitadas – podem ser realizadas pelo site e Instagram do shopping ou pelo sympla.

Informações:

Desafio nas Alturas – Homenagem ao Dia Internacional da Mulher

Data: 8 de março

Horário: 8h às 12h

Local: Estacionamento G1 – shopping Moxuara, Cariacica

Entrada: Gratuita

Inscrições: No site e Instagram do shopping Moxuara ou pelo sympla

Programação:

Abertura com aula de alongamento e Competições em cinco etapas

Premiação:

1º lugar: R$ 1,5 mil em produtos da Loja Constance;

2º lugar: R$ 500 em produtos da Loja Constance

3º lugar: prêmio surpresa

Tem mais:

Aula de defesa pessoal

Sessão de relaxamento

Mesa de frutas

Encerramento

