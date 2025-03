Sine de Anchieta tem 70 vagas de emprego nesta segunda-feira (24)

Iniciar em um novo emprego é o objetivo de muitos trabalhadores e a nossa dica é procurar a agência do Serviço Nacional de Empregos (Sine) de Anchieta, onde há 70 vagas nesta segunda-feira (24).

As vagas disponíveis são para os cargos de Copeira, ajudante de obra, auxiliar de lavanderia, camareira de hotel, recepcionista diurno, bombeiro hidráulico, pedreiro e pintor. Além disso, também há vagas para trabalhar na Samarco.

Os interessados podem procurar o Sine de Anchieta, localizado na Casa do Cidadão, das 8 horas às 17h.

