Alfredo Chaves: alunos serão contemplados com auxilio material escolar

Estudantes matriculados na rede municipal de ensino de Alfredo Chaves receberão um auxílio financeiro de R$ 200,00 para a aquisição de materiais escolares. Serão beneficiados alunos que tenham, no mínimo, 30 dias de frequência. A previsão é atender os 1.955 alunos da rede. Este investimento totaliza cerca de R$ 391.000,00, que será injetado no comércio local.

A entrega dos novos cartões e a recarga dos já existentes ocorrerá a partir da próxima quarta-feira, dia 26. Os pais ou responsáveis receberão os cartões de acordo com o cronograma que será divulgado por cada unidade escolar. A entrega dos cartões para os novos alunos será realizada diretamente pela escola.

Os recursos estarão disponíveis a partir do dia 26 de março, por meio de um cartão de recarga, e poderão ser utilizados nos estabelecimentos credenciados do município.

O Programa Municipal de Material Escolar é uma iniciativa que visa fortalecer não apenas a educação, mas também a economia local, criando um ambiente favorável ao desenvolvimento educacional e econômico do município.

O edital de credenciamento está aberto para novos estabelecimentos comerciais que desejam participar. Para mais informações, basta procurar a Sala do Empreendedor, localizada no prédio administrativo da Prefeitura.

