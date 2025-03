“SMOKE TRAIL”: operação combate contrabando de cigarros em Cachoeiro

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (12) a Operação “SMOKE TRAIL” para cumprimento de 18 mandados de busca e apreensão, 11 ordens de sequestro/bloqueio de valores, bens móveis e imóveis, até o montante total de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões), com foco no combate ao contrabando de cigarros de origem estrangeira, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Os mandados foram cumpridos nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Ibatiba, Itapemirim e Guiricema, em Minas Gerais.

A investigação teve início após a prisão em flagrante de um homem, em 2023, que conduzia um caminhão carregado com 220 caixas de cigarros de origem estrangeira.

Rede de distribuição no estado

De acordo com a Polícia Federal, a continuidade das investigações viabilizou a constatação da existência de uma rede de distribuição de cigarros no Estado do Espírito Santo, contando com caminhões e motoristas especializados no transporte de cigarros contrabandeados escondidos no meio de cargas lícitas.

Além do contrabando de cigarros, os envolvidos serão responsabilizados pelo crime de lavagem de dinheiro, uma vez que foi descoberta a forma da movimentação financeira da rede criminosa, consistente em realização de depósitos de recursos oriundos da prática criminosa em contas de terceiros, que eram utilizados como “laranjas conscientes”. Além da movimentação bancária sem origem, esses mesmos laranjas eram utilizados para registrar imóveis de propriedade do líder da associação criminosa.

Os suspeitos responderão pelos crimes de contrabando, associação criminosa e lavagem de dinheiro, com penas que podem alcançar até 18 anos de reclusão, além de sanções pecuniárias.

