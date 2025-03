SouPelaVítima: Debate busca ampliar direitos e garantir justiça

A luta pelos direitos das vítimas ganha um novo capítulo no Espírito Santo com o Projeto #SouPelaVítima, que será tema de um encontro nesta segunda-feira (24), na Câmara Municipal de Alegre, a partir das 18h30.

Debate

O evento contará com a participação do presidente da Associação de Promotores e Procuradores de Justiça do Espírito Santo (AESMP), Promotor de Justiça Leonardo Cezar, que irá esclarecer os direitos das vítimas, apresentar formas de acesso à justiça e discutir a proposta de um Projeto de Lei voltado ao fortalecimento da assistência e proteção a quem sofreu algum tipo de violência.

Além da exposição do tema, a programação inclui um espaço para perguntas, debate de ideias e troca de experiências, reforçando a importância da mobilização coletiva na busca por mais amparo e segurança jurídica para as vítimas.

Apoio da Amunes

A iniciativa conta com o apoio da Associação dos Municípios do Espírito Santo (AMUNES), que também estará presente no evento.

Serviço

Data: 24/03 (segunda-feira)

Horário: 18h30

Local: Câmara Municipal de Alegre (Av. Jerônimo Monteiro, 38, Centro, Alegre/ES)

