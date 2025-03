Rodeio pode virar modalidade de esporte no Espírito Santo

O deputado estadual Coronel Weliton (PRD) apresentou à Assembleia Legislativa o Projeto de Lei (PL) 135/2025, que visa conferir ao rodeio o status de modalidade esportiva no Espírito Santo, reconhecendo sua relevância cultural, histórica e econômica para o Estado.

Valorização da prática

A iniciativa pretende assegurar a valorização dessa prática tradicional, conferindo-lhe respaldo normativo e promovendo um ambiente mais seguro e estruturado para seus participantes. “O reconhecimento do rodeio como esporte não apenas legitima sua importância, mas também contribui para a organização e regulamentação da atividade”, destacou o parlamentar.

O texto legislativo estabelece que a realização dos eventos deve observar as diretrizes das leis federais 10.220/2001, que regulamenta a atuação dos peões de rodeio, e 9.605/1998, que dispõe sobre a proteção aos animais e ao meio ambiente.

Cultura

Além de ressaltar a relevância cultural do rodeio, Coronel Weliton enfatiza seu impacto econômico e social, sobretudo no interior do estado. “Essa tradição não apenas preserva a identidade das comunidades onde é cultivada, mas também impulsiona a economia local, fortalece os laços comunitários e fomenta o turismo regional”, argumentou o deputado.

A matéria agora segue para tramitação e análise pelos parlamentares da Casa.

