Via de contorno em Afonso Cláudio: Contarato se reúne com ministro

O senador Fabiano Contarato (PT-ES) se reuniu nesta quarta-feira (12) com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, para apresentar demandas relacionadas ao Espírito Santo.

Entre as pautas discutidas, destacou-se o pedido de execução de obras no valor de R$ 23 milhões para a construção de uma via de contorno na região central da sede do município de Afonso Cláudio.

“Essa é uma reivindicação histórica da cidade, com o objetivo de desviar o tráfego pesado do centro e impulsionar o desenvolvimento regional”, afirmou o senador.

O ministro Waldez Góes recebeu o pedido, colocou o Ministério à disposição para contribuir com o projeto e ressaltou sua importância para a infraestrutura local. “Essa é uma iniciativa essencial para o desenvolvimento da região, garantindo melhor mobilidade para as cadeias produtivas e beneficiando diretamente a comunidade”, destacou.

