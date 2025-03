STF reforça segurança após ameaças antes de julgamento de Bolsonaro

O Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu ameaças em seus canais de comunicação e solicitou reforço na segurança para os dias de julgamento da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e sete aliados.

A Corte deve se reunir com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) nesta sexta-feira (21) para definir estratégias de segurança. O plano, denominado Protocolo de Ações Integradas (PAI), prevê a atuação conjunta de diferentes órgãos, com a presença ampliada de policiais militares na Praça dos Três Poderes, especialmente no entorno do STF.

Julgamento e medidas de segurança

O julgamento, que analisará a denúncia de uma suposta tentativa de golpe para anular as eleições de 2022, ocorrerá em três sessões: na terça-feira (25), às 9h30 e às 14h, e na manhã de quarta-feira (26). O caso será conduzido pelo ministro Cristiano Zanin e analisado pelos ministros Cármen Lúcia, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Flávio Dino.

Apesar da gravidade do tema, a avaliação inicial descarta o fechamento da Esplanada dos Ministérios, já que não há expectativa de grandes mobilizações. No entanto, medidas preventivas serão adotadas, como a instalação de gradis adicionais no entorno do Supremo. A execução do plano de operações ficará sob responsabilidade do Departamento de Operações (DOP) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Acusações contra Bolsonaro e aliados

O STF julgará o chamado núcleo 1 da denúncia da PGR, que envolve Bolsonaro e os ex-ministros Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira, Augusto Heleno e Braga Netto. As acusações incluem liderança de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano contra patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

Apesar da análise da denúncia, este não será um julgamento de mérito. Ou seja, os ministros vão decidir se aceitam ou não as acusações, sem definir, por enquanto, se os investigados são culpados ou devem ser presos.

Leia Também: Marcos Pereira responde Malafaia após críticas sobre anistia; entenda