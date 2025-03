STF torna réu capixaba por participação nos atos de 8 de janeiro

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, na sexta-feira (28), tornar réu Mateus Viana Maia, capixaba acusado de envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Durante a sessão, nove ministros seguiram o voto do relator, Alexandre de Moraes, e aceitaram a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), que acusa Maia de participação em crimes como associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, danos e destruição de bens públicos.

Prejuízos à União

O único ministro a votar contra a decisão foi Nunes Marques. Segundo o processo, Mateus Maia esteve presente nos acampamentos em frente ao Quartel-General do Exército em Brasília, onde trocou mensagens e se associou a outros envolvidos na tentativa de golpe. Ele também é acusado de ter utilizado uma substância inflamável, causando prejuízos à União.

Após os atos, Maia foi preso em flagrante, mas obteve liberdade ainda no ano de 2023, com a imposição de tornozeleira eletrônica. O celular do réu foi apreendido e analisado pela Polícia Federal, com registros que confirmam sua presença na Praça dos Três Poderes durante os eventos de 8 de janeiro.

A reportagem não conseguiu retorno com a defesa do acusado. O espaço segue aberto.

