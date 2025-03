Suposta gravidez de affair de Neymar: o que diz Bruna Biancardi?

Nos últimos dias, a internet foi tomada por uma nova polêmica envolvendo Neymar Jr. A influenciadora Nayara Macedo, conhecida como Any Awuada, revelou que está grávida após uma noitada com o jogador e seus amigos. A notícia levantou especulações e questionamentos: Neymar, casado com Bruna Biancardi, pode ser o pai do bebê?

A revelação veio através de um vídeo postado por Nayara em suas redes sociais, onde ela mostrava o teste de gravidez positivo. Segundo a influenciadora, ela e Neymar se relacionaram na madrugada de 11 de março, durante uma festa em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo. O teste foi realizado no dia 19 de março, apenas oito dias depois do suposto encontro, o que gerou ainda mais curiosidade sobre a situação.

Diante da repercussão, todos esperavam um posicionamento de Bruna Biancardi, namorada do jogador e mãe de sua filha, Mavie. Mas o que Bruna disse sobre essa suposta gravidez? Absolutamente nada. Diferente do que muitos esperavam, a influenciadora optou pelo silêncio e seguiu sua rotina normalmente. Enquanto os rumores tomavam conta das redes sociais, Bruna apareceu ao lado de Neymar e da pequena Mavie, demonstrando tranquilidade.

O jogador também não se manifestou sobre o assunto e, em vez disso, compartilhou momentos de descontração ao lado da namorada e da filha. Em uma das postagens nos stories do Instagram, Neymar mostrou o casal enfrentando uma madrugada agitada com Mavie, que se recusava a dormir. Após várias tentativas, a solução foi levá-la para um passeio de carro até que finalmente pegasse no sono. Em um trecho do vídeo, Neymar chama Bruna de “amor”, gesto que rapidamente atraiu a atenção dos fãs.

O silêncio de Biancardi

O silêncio estratégico de Bruna pode ser uma resposta indireta à situação, mostrando que ela não pretende dar palco para polêmicas. Essa não é a primeira vez que Neymar se vê envolvido em rumores sobre sua vida pessoal, e a influenciadora parece já estar acostumada com os holofotes.

Enquanto a internet segue em frenesi, Neymar continua curtindo momentos ensolarados com sua família, sem dar sinais de que pretende falar sobre o caso. Resta agora aguardar os próximos capítulos dessa história e descobrir se há algo mais por trás dessa nova polêmica ou se tudo não passa de mais uma especulação do mundo das celebridades.

Com informações de Terra