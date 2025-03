Suspeita de roubo e extorsão é presa na Serra; entenda o caso

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada Antissequestro (Das), prendeu, na tarde desta sexta-feira (7), em Jacaraípe, na Serra, uma mulher de 31 anos suspeita de integrar um grupo criminoso envolvido em roubo majorado, extorsão mediante restrição de liberdade da vítima e associação criminosa, em Vila Velha. A prisão foi realizada em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha.

Os crimes ocorreram em 15 de dezembro de 2023, no município de Vila Velha, tendo como vítima um jovem, de 20 anos. Segundo as investigações, a vítima foi sequestrada e mantida em cárcere sob constantes ameaças de mutilação com uma faca, caso não realizasse transferências bancárias para contas indicadas pelos criminosos.

Com essa prisão, sobe para cinco o número de integrantes desse grupo detidos pela Polícia Civil pela mesma prática criminosa.

Leia também: Urgente! Carro capota, cai em lago e deixa uma pessoa morta em rodovia